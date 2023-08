4000 ville spise med - men kun 200 fik lov at deltage i helt særlig middag

Tapas fra fire ålborgensiske restauranter med nok en af de allerbedste udsigter over Limfjorden ved et kæmpe langbord.

Hvis det lyder som noget for dig, er du ikke alene. Torsdag aften deltog 200 gæster i en fællesspisning midt på Limfjordsbroen, som over 4000 mennesker havde forsøgt at få billetter til. Arrangementet som - logisk nok - blev kaldt for Middag på Broen markerede torsdag aften åbningen af Nordjysk Madfestival, der byder på madoplevelser rundt omkring i Nordjylland mellem 24.august og 3. september.

- Nu er vi i gang, fortæller arrangør af Nordjysk Madfestival, Sarah Kruse, som med egne ord stadig var "høj på adrenalin", da hun torsdag aften er i gang med at rydde op efter aftenens store arrangement.

- Gæsterne har været så glade og tilfredse og har hygget sig, fortæller hun.

Glade gæster til middag på Limfjordsbroen. Foto: Martel Andersen

De 200 gæster fik serveret tapsanretninger fra restauranterne Pingvin, Mapak, Provence og Tekstur, og arrangementet blev desuden afholdt i samarbejde med Aalborg Waterfront, Sparekassen Danmark, Erhverv Norddanmark og Port of Aalborg.

- Det viser bare, at vi har en by, hvor vi kan løfte i flok, siger Sarah Kruse.

Mad på silo

Sidste år afholdte den nordjyske madsfestival også en fællesspisning. Dengang foregik den på Hedegaard-siloen, hvor gæsterne også kunne rappelle ned ad bygningen.

Derfor måtte festivalen også gå i tænkeboks for at finde på et arrangement, der kunne leve op til eller slå sidste års fællesspisning.

Folkeligt og ikonisk

- Det skulle både være noget, der var folkeligt, men også ikonisk, siger Sarah Kruse.

Og sådan kom de på ideen om at gøre Limfjordsbroens 90 års fødselsdag til omdrejningspunktet for den store fællesmiddag, som startede klokken 18 torsdag aften.

- Nu må vi se, hvad vi gør til broens 100-års fødselsdag, griner Sarah Kruse.

I løbet af de næste 11 dage afholder Nordjysk Madfestival 80 arrangementer i Nordjylland, og allerede i fredag inviterer de 500 gæster til fællesspisning ved havnehusene i Nørresundby.