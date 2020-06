407.000 nordjyder har denne plan: Vi bliver bare hjemme til sommer

Ulla Rosenmeier, 58 år, Hasseris i Aalborg: Vi holder ferie i eget sommerhus i Blokhus. Vi plejer ikke at rejse ud i sommerperioden, fordi vi synes, at det er så skønt herhjemme om sommeren. Vi plejer at rejse om efteråret, men det skal vi ikke i år på grund af coronakrisen.