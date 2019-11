41-årig havde en travl måned: Stjal 343 gasflasker, flere lastbiler og en campingvogn

NORDJYLLAND:Anden halvdel af juli og første halvdel af august 2019 var en overordentlig travl periode for en 41-årig mand fra Randers. Det kunne man læse sig til i et syv sider langt anklageskrift indeholdende hele 21 tiltaler, da den 41-årige stod tiltalt ved Retten i Aalborg.

Størstedelen af sigtelserne lød på tyveri af gasflasker - faktisk ikke færre end i alt 343 stykker, som blev stjålet rundt omkring i Nordjylland.

Desuden var manden tiltalt for at have stjålet flere lastbiler, en varebil og en campingvogn samt at have været i besiddelse af knapt 91 gram amfetamin. Disse tyverier fandt sted i Randersområdet og Nordjylland.

- Han blev dømt for alle forholdene, og han erkendte sig skyldig et langt stykke hen ad vejen, fortæller anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Retssagen endte med en kombinationsdom til den 41-årige.

- Han fik 10 måneders fængsel, hvoraf syv måneder blev gjort betinget under vilkår om samfundstjeneste og tre måneder ubetinget. Og de tre måneder har han afsonet, siger anklageren.

Manden, som ikke i forvejen var kendt for lignende kriminalitet, modtog dommen.