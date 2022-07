46-årig far sagsøger julemarked: Har pruttet de seneste fem år

UBEHAG:En mand fra Storbritannien har lagt sag an mod et julemarked, efter at han i 2017 købte en skinkesandwich fra en af markedets boder.

Årsagen er, at den 46-årige far angiveligt ikke har kunnet stoppe med at prutte, siden han spiste sandwichen for snart fem år siden.

Det skriver det britiske medie Daily Mail.

46-årige Tyrone Prades blev ramt af mavekramper, feber, opkast og diarré, få timer efter at han spiste sandwichen. Han var sengeliggende i fem uger, har hans advokater forklaret i forbindelse med sagsanlægget.

Tyrone Prades har siden 2017 både bøvlet med, at han vågner om natten af sine prutter, som også bringer ham i forlegenhed i dagligdagen.

Andre kunder blev angiveligt også syge af mad fra samme bod. Det mistænkes, at der kan være tale om salmonella i maden, skriver Daily Mail.

Tyrone Prades sagsøger markedet for 1,75 millioner kroner. /ritzau/