471 kørte for hurtigt ved nordjyske skoleveje

NORDJYLLAND: 471 bilister kørte for stærkt - heraf 32 så hurtigt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet. I alt passerede der 21.359 køretøjer.

Det er et af resultaterne af en målrettet kontrolindsats på og ved skoleveje rundt om i Nordjylland, hvor politiets fotovogne i løbet af ugen foretog kontroller i umiddelbar nærhed af kredsens skoler.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiets arbejde var et led i den landsdækkende kampagne med trafikkontrol ved skoleveje i uge to.

Ved skolevejene kontrollerede politiet særligt hastigheden, og hvorvidt bilisterne huskede at bruge sele på sig selv og på deres børn. Der blev også holdt øje med, om de cyklende skolebørn overholdt færdselsreglerne, herunder om de havde husket at forsyne cyklen med cykellygter.

Sikre skoleveje

- Vores kontrol skal bidrage til at gøre vejene mere sikre og forebygge, at børn og unge kommer til skade, når de går eller cykler til og fra skole, forklarer politikommissær ved Nordjyllands Politi, Jan Stagsted.

Politiet foretog kontrol ved mange af kredsens skoler, hvilket resulterede i 62 sigtelser af forskellig karakter.

Sagerne drejede sig blandt andet om manglende cykellygter, manglende brug af sele i bilen og brug af håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. I to tilfælde havde bilister ikke erhvervet kørekort, og en enkelt bilist kørte i narkopåvirket tilstand. Det blev også til en del såkaldte bekymringsskrivelser til forældre - for eksempel fordi deres børn manglede lys på cyklen eller på anden måde havde overtrådt færdselsloven.

Flere sigtelser

Da ugens indsats i skrivende stund ikke er endeligt opgjort, vil antallet af sigtelser formentlig stige en smule.

Politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi understreger, at det er særlig vigtigt, at man kører hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag.

- Vi oplever desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt ved skolevejene. I den her tid, hvor der er mørkt, og sigtbarheden er dårlig, er det ekstra vigtigt, at man som bilist er opmærksom og overholder hastighedsbegrænsningen, siger Jan Stagsted.

Politikommissæren oplyser, at færdselspolitiet i Nordjylland i den kommende tid vil følge op og foretage yderligere kontroller ved skolerne.