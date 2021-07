50-årig mand dømt for besiddelse og deling af børneporno

HADSUND:En mand på 50 år fra Hadsund er blevet dømt for at være i besiddelse af og dele børnepornografisk materiale.

Det har Retten i Aalborg torsdag slået fast.

Den 50-årige har fået en dom på 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Det vil sige, at hvis han i en prøveperiode på et år ikke begår noget strafbart, skal de 40 dages fængsel ikke afsones, men til gengæld skal han lave samfundstjeneste, forklarer anklager Anne Thyrrestrup fra Nordjyllands Politi.

Manden nægtede sig skyldig i både besiddelse og deling af det børnepornografiske materiale.

Påstanden stod på, at han i 2019 havde været i besiddelse af i alt 54 pornografiske fotografier af personer under 18 år, hvoraf han skulle have videredelt tre af disse billeder.

Det er på den baggrund, at Retten i Aalborg torsdag har dømt manden.

Anklager Anne Thyrrestrup er efterfølgende tilfreds med straffen, da det var den, hun ønskede.

Den dømte har taget imod dommen.