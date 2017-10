52 fik klip i kørekortet

NORDJYLLAND: 638 nordjyske bilister havde højre foden hvilende lidt for tungt på speederen i løbet af den forgangne weekend, hvor Rigspolitiet havde meldt ud, at der blev holdt ekstra øje med trafikanternes gøren og laden på de danske lande- og motorveje.

Det viser en optælling, som politiassistent Kim Haubro, der er leder af den automatiske trafikkontrol ATKs fotovogne hos Nordjyllands Politi.

Af de 638 bilister blev de 497 stoppet på landeveje udenfor bymæssig bebyggelse, mens resten blev taget på veje, hvor den tilladte hastighed kun var 50 kilometer i timen. Af de 638 bilister fik de de 52 et klip i kørekortet, heraf de 45 på landevejene.

Fire frakendelser

Af de 52 klip var der fire overskridelser af hastighederne, der var så høje, at det rakte helt til en betinget frakendelse af kørekortet - tre af dem med en fart på over 129 kilometer i timen på landeveje og og den sidste med over 80 kilometer i timen indenfor byskiltene.

- Vi har i realiteten ikke øget indsatsen i denne weekend. Fotovognene har været ude på vejene som om det var en ganske almindelig fredag-lørdag-søndag. Men tendensen har - som jeg lige ser det - været, at vi har taget lige så mange bilister, som vi plejer, men at farten har været en lille smule lavere. Så måske har folk været lidt opmærksomme på Rigspolitiets melding om fart- og opmærksomhedskampagnen i weekenden, lyder det fra Kim Haubro.

Han fornemmer, at den store masse af de bøderamte bilister blot er uopmærksomme, når de kører bil og sidder og snakker eller andet, der tager opmærksomheden fra speedometernålen.

Kontroller fortsætter

ATK-vognene har kontrolleret blandt andet på hovedvej A13, ved Vejlerne på hovedvejen til Thisted, i nærheden af Fjerritslev og på Viborg Landevej mellem Viborg og Løgstør.

- Det er steder, hvor der traditionelt er ekstra meget trafik op til en ferie, og det er derfor stedet, hvor vi meget gerne vil have farten ned, så vi undgår de alt for høje hastigheder, der ofte er skyld i færdselsulykker, siger Kim Haubro.

Politiassistenten fastslår, at også i de kommende weekender - hvor der ikke er tale om kampagner fra Rigspolitiets side - vil blive fulgt op på denne uges kontroller med nye kontroller.

- Vi skal simpelthen have folk til at blive opmærksomme på de hastigheder, de kører med og have den et nøk nedad, siger Kim Haubro.