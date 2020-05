54-årig kvinde anholdt for væbnet røveri mod Fakta-butik

THISTED:En 54-årig kvinde blev mandag anholdt og sigtet for væbnet røveri mod Fakta på Kastet i Thisted.

Kvinden blev anholdt, efter at Midt- og Vestjyllands Politi tidligere mandag havde udsendt et signalement og billede af kvinden.

Anholdelsen var udramatisk. Hun ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag med krav om varetægtsfængsling.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi havde mandag aften ikke oplysninger om, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

Røveriet skete mod Fakta på Kastet i Thisted søndag formiddag kort før klokken 11. Kvinden trak en kniv og sagde, at hun ville have pengene i kassen. Men da Fakta har et system, hvor den kontante beholdning ikke er tilgængeligt, fik kvinden kun udleveret et meget lille beløb - under 100 kroner - i mønter.