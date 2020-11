6 spørgsmål besvaret: Kan min kat smitte mig med covid-19?

NORDJYLLAND:At kæledyr kan smittes med covid-19 er ikke nyt. I sommer blev det konstateret, at en minkfarmers hund var blevet testet positiv for covid-19.

Over weekenden har en ny historie spredt sig – flere katte på en minkfarm i Holstebro Kommune havde virus og blev aflivet. Det skrev Dagbladet Holstebro-Struer. Men hvad skal man gøre med sin egen kat og kan en smittet kat smitte ejeren? Vi har spurgt professor i veterinær virologi på Københavns Universitet, Lars Erik Larsen.

Hvordan bliver katte smittet med covid-19?

- På samme måde som mennesker. Det er de samme kontaktformer; tæt kontakt og så videre. Langt de fleste af de beskrevne tilfælde har været, hvor deres ejer har haft covid-19. Så de er blevet smittet fra mennesker.

- I eksperimentelle forsøg, hvor man har katte sammen, er det vist, at de godt kan smitte hinanden. Så det kan de teoretisk set godt. Men de udskiller formodentlig ikke ret meget virus og heller ikke i særlig lang tid. Hvis ikke man holder mange katte samlet på et lille sted, så vil sandsynligheden for, at en kat smitter en anden kat formodentlig være noget lavere, end den er for både mennesker og mink. Men vi har ikke rigtig nogen data på det.

Kan min kat smitte mig?

- Det er ikke beskrevet, at smitten er gået den vej. Der er lavet eksperimentelle infektioner, hvor man under kontrollerede forhold udsætter katte for virus. Og de viser også, at katte er modtagelige, men de er slet ikke så modtagelige, som mink ser ud til at være. Det vil sige, at de udskiller formodentlig ikke så meget virus, og de er heller ikke syge i ret lang tid. Så på den måde kan man sige, at risikoen, for at katten smitter videre, er væsentlig lavere end for eksempel hos mink.

- Hvis man selv er blevet smittet eller har symptomer, så skal man omgås sin kat på samme måde som resten af familien. Men sandsynligheden for, at en katteejer bliver smittet af sin kat, er meget lille.

Hvordan ved jeg, om min kat er smittet?

- De er måske lidt nedtrykte, spiser ikke og så videre. Men mange af dem vil også være smittede uden at vise symptomer.

- Man kan faktisk også, hvis katten har symptomer, det er ikke sikkert, den får, men hvis den har symptomer, kan man kontakte sin dyrlæge og få den testet.

Skal jeg holde min kat indenfor, så den ikke bliver smittet?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Hvis du selv har fået konstateret covid-19, og på den måde har mistanke om, at din kat måske er blevet smittet, så kunne det være en god idé at holde den inde, som Fødevarestyrelsen anbefaler. Sandsynligheden for at den skal komme i kontakt med en anden kat, der har det, og på den måde smitter ejeren, er ikke særlig høj.

Skal jeg aflive min kat, hvis den er smittet med covid-19?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke, du skal. Risikoen for, at den smitter andre, er bare så lille, så det vil jeg ikke anbefale. Men måske hold den isoleret, hvis det er muligt, fra udsatte grupper. Hvis bedsteforældrene kommer på besøg, så er det måske en god idé at lade være med at lade dem kæle for meget ved katten, og det gælder også børnene.

Hvad ved vi om hunde og covid-19?

- De er endnu mindre modtagelige. Man kan godt smitte dem med store mængder, og der er også konstateret nogle smittede hunde på danske minkfarme, hvor man har fundet virus i en af dem. Men de er smittet i meget kort tid, og de udskiller stort set ikke noget virus. Så på den måde er risikoen jo endnu mindre.

- Hvis du selv har fået konstateret covid-19, så følg de retningslinjer, som myndighederne siger for resten af husstanden, og måske lade være med at lade din hund løbe frit, når I lufter den. Undgå at hunden kommer i kontakt med mange mennesker lige i den periode, hvor man selv har smitte.

Hvis der ikke er nogen, der er smittede eller har nogen symptomer, så vil jeg ikke synes, man skal ændre adfærd overhovedet.