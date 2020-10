600 flygtninge kommer til Danmark næste år: Her skal de bo i Nordjylland

NORDJYLLAND:Nordjylland står til at få 81 nye tilflyttere næste år, da de nordjyske kommuner er udset til at modtage dette antal flygtninge. Det meddeler Udlændingestyrelsen, der har fastsat, hvordan flygtningene skal fordeles til de enkelte kommuner.

Styrelsen forventer, at der kommer i alt 600 flygtninge til Danmark, og hvert år laver styrelsen et skøn over, hvor mange flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne.

27 kommuner ser ud til slet ikke at skulle modtage flygtninge næste år, det gælder blandt andet København og Aarhus, som ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skal have et pusterum for at få flere af kommunens nuværende flygtninge i arbejde og ud at lære dansk.

Læsøs éne flygtning flyttes

I Nordjylland er der én kommune, der ikke kommer til at modtage flygtninge næste år, og det er Læsø.

Læsø stod oprindeligt til at modtage én flygtning, men ifølge et notat fra Udlændingestyrelsen fremgår det, at Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland har lavet en aftale om, at Frederikshavn overtager den éne flygtning.

Her skal flygtningene bo i Nordjylland Nordjylland står til at tage imod 81 flygtninge i 2021. De skal fordeles i kommunerne således: Morsø 8 Thisted 13 Brønderslev 10 Frederikshavn 3 Vesthimmerland 9 Læsø - Rebild 5 Mariagerfjord 7 Jammerbugt 5 Aalborg 14 Hjørring 7 VIS MERE

Region Nordjylland står til at tage imod 81 flygtninge. Det er det næstlaveste efter Region Hovedstad, der står til at tage imod 70 flygtninge.

Region Midtjylland og Region Sjælland er udpeget til at tage imod flest flygtninge med henholdsvis 183 og 111.

Den kommune, der skal tage mod flest flygtninge er Bornholm - der hører under Region Hovedstad. Klippeøen står til at skulle tage mod 24 nye indbyggere.

Vil holde tilstrømningen lav

Ifølge Mattias Tesfaye har det været vigtigt for regeringen at holde tilstrømningen så langt nede som overhovedet muligt, og dermed også holde asyltallet lavt.

De resterende partier i rød blok presser på for at få regeringen til at tage imod flere flygtninge som for eksempel dem fra den nedbrændte lejr Moria i Grækenland. Men det afviser regeringen.

I 2019 modtog kommunerne cirka 730 flygtninge.

I 2020 forventes landstallet fortsat at være cirka 600, mens landstallet for 2021 altså også vurderes at blive cirka 600.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, hvor hele Europa oplevede et ekstraordinært indtog af nytilkomne, som gik op gennem blandt andet Danmark på motorvejene.