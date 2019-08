62.000 nye skolebørn i trafikken: Alligevel passer bilister og cyklister ikke på

Godt 62.000 nye skoleelever træder ifølge Børne- og Undervisningsministeriet ud i trafikken i august. Er man forælder til et af de ’nye trafikbørn’, kan man imidlertid godt få panderynker over en ny undersøgelse af trafikken netop omkring skoler.

Applus Bilsyn har spurgt 2.459 bilister om, hvilke trafikforseelser de har oplevet ved skoler de seneste seks måneder.

Mere end hver anden svarer bilister, der 'kører for stærkt', mens godt hver tiende har mødt bilister, som 'ikke holder for skolepatruljer'. Lidt færre bilister kører mod ensretningen.

Blandt cyklisterne er det ifølge de adspurgte heller ikke al færdsel, der går helt efter bogen.

Knap hver anden bilist svarer, at de ved skoler møder cykler uden lys eller som kører på fortovet. Hver tredje har oplevet cyklister, der krydser vejen uden tilsyneladende at orientere sig.

Uforudsigelig skoletrafik

- Samlet set understreger undersøgelsen, at trafiksituationen ved skoler ofte er meget spontan og uforudsigelig. Derfor bør man tage det roligt og se sig godt for. Er man i bil, opfordrer vi til, at bilen er undersøgt for fejl. En eventuel slidt bremse eller fejl på positionslyset kan have afgørende betydning for sikkerheden, tilføjer han.

Hos Rådet for Sikker Trafik vurderer man, at de yngste skoleelever typisk ikke har meget erfaring med at færdes i trafikken og kan have svært ved at overskue potentielt farlige situationer.

Derfor er det god ide at træne skolevejen med sit barn, før skolen begynder, og sætte ord på de ting, som kan være farlige.

- Skal ens barn begynde i skolen, foreslår vi, at man træner den sikreste rute med sit barn til og fra skole et par gange. Forklar, hvordan dit barn skal forholde sig i konkrete trafiksituationer som for eksempel at krydse vejen. Har børnene en mobiltelefon, bør de lægge den væk i trafikken, lyder rådene fra Jeppe Holm Gudmandsen, Rådet for Sikker Trafik.