66 nordjyder vaccineret mod abekopper - ny runde i denne uge

NORDJYLLAND: Sundhedsstyrelsen besluttede for en uge siden at tilbyde vaccination mod abekopper til mænd, der har sex med mænd, og som har flere og skiftende partnere. Indtil videre har 66 nordjyder taget imod tilbuddet om vaccination, og der er en mulighed igen torsdag i denne uge.

Vaccination foretages kun på enkelte udvalgte dage og foregår på Region Nordjyllands allerede etablerede covid-19-vaccinationscenter på Håndværkervej i Aalborg. Siden 23. maj er registreret 155 tilfælde af abekopper i Danmark. I 51 tilfælde opstod smitten efter rejser til udlandet.

Statens Seruminstitut har netop modtaget 10.000 nye vaccinedoser, der vil bliver fordelt til de fem regioner.

- Vi har stadig vaccinedoser på lager i Aalborg og forventer at modtage tusinde ekstra doser fra SSI, fortæller Anders Cinicola, chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland. I Nordjylland vaccinerede regionen mod abekopper to dage i sidste uge og igen torsdag i denne uge mellem klokken 15 og 21.

Det kræver en henvisning at bliver vaccineret mod abekopper, men der er ikke tidsbestilling.

- Indtil videre har ca. 150 personer i Region Nordjylland fået tilbudt vaccination, men vi forventer, at der løbende kommer flere til, siger Anders Cinicola.

Sådan henvises man

Blandt dem, der tilbydes vaccination, er personer i hiv-behandling, eller forebyggende behandling, på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, og som i øvrigt er en del af målgruppen. De vil automatisk modtage et brev via e-boks eller med posten med tilbud om vaccination. Andre, der er en del af målgruppen, skal kontakte deres egen læge for at få en henvisning og indkaldelse til vaccination.

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt, men risikoen for smitte er ikke knyttet til køn eller seksualitet. Men da langt de fleste tilfælde af smitte verden over ses blandt mænd, der har mange skiftende mandlige seksuelle partnere, er det i den gruppe, man har valgt at koncentrere indsatsen.

Vaccination mod abekopper består af to stik, som skal gives med mindst 28 dages mellemrum. Derfor er der igen åbent for vaccination mod abekopper på Håndværkervej i Aalborg 8., 9. og 15. september - alle dage klokken 15-21. Der kan blive justeret på tilbuddet, hvis der viser sig et øget behov.