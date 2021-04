67-årig fulderik ville lave mad - det gik helt galt...

FREDERIKSHAVN:Brandvæsnet i Frederikshavn blev mandag aften ved 19.20-tiden tilkaldt til en ejendom i Frederikshavn, hvor et privat vagtselskab havde observeret røg i opgangen.

Fremme i opgangen kunne brandvæsnet også konstatere røg, der kom fra en lejlighed på 1. sal. Da der ikke blev åbnet i lejligheden - på trods af, at brandfolkene bankede på døren - valgte man at sparke døren ind.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

I lejligheden fandt brandvæsnet en 67-årig mand, der stærkt beruset lå og sov.

Brandfolkene fik manden båret ud af lejligheden og kunne konstatere, at manden havde været i gang med madlavning, men var faldet i søvn.

- Han har været for beruset og er faldet i søvn. Manden blev kørt til sygehuset til tjek for røgforgiftning, og når han engang bliver i stand til at tale med os, så får han en bøde for overtrædelse af beredskabslovningen, siger Jesper Sørensen.

Udover en del røg i lejligheden, der kunne klares med kraftig udluftning, skete der ikke større skade.