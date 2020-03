7 gratis podcast til dig, der har brug for at høre om andet end corona-virus

Guldringens forbandelse - Third Ear

Ved øen Tobago i Caribien hører Mette en historie om en mystisk forbandelse. Hun vælger at undersøge historien nærmere og møder skattejægeren Ray, som har fundet en guldring på en skelethånd på havets bund. Ray mener selv at være skyld i at vække forbandelsen, og da Mette vælger at følge historien nærmere, bliver hendes liv sat på spil. Bare så du er med - det her er sket i virkeligheden.

Podcasten er fortalt af Third Ear, som gang på gang leverer spænding til det ypperste. Hør også ”kvinden med den tunge kuffert” eller ”farfars to liv”. Fortællingerne kan findes på din podcast app eller Podimo.

Radiolab eller Hjernekassen på P1

Hvordan står det til med de sidste bjerggorillaer i verden? Og hvorfor er det lige, at de minder så meget om os, og giver en lykkefølelse i kroppen, når man ser dem i øjnene? Ghita Nørby og jeg er gæster i @Hjernekassen med Peter Lund Madsen nu her. Vi glæder os:) Lyt med på P1. pic.twitter.com/8XsLQtSoHp — Bo Øksnebjerg (@bo_oeksnebjerg) September 10, 2018

Er du til det nørdede univers af naturvidenskabelige opdagelser, så er de to podcasts her skabt til dig. I Hjernekassen suger Peter Lund Madsen og gæstende eksperter dig med ind i videnskabelige emner lige fra menneskets hjerne, til hvad der kendetegner en smukt indbundet bog. Der udkommer ugentlige afsnit, og i flere tilfælde handler de om aktuelle nyheds-emner, som de nyligt udkomne afsnit: ”Hvad er et virus?” og ”Lægemidler”.

Radiolab leverer videnskabens fænomener fortalt gennem menneskelige historier eller på en letforståelig måde (hvis du altså forstår engelsk, for skaberne bag er amerikanere).

Lyt for eksempel til serien ”Colors”, hvor værterne anvender et stemmekor til at illustrere hvor mange farver hunde, mennesker, sommerfugle og et mystisk havdyr kan se. Eller afsnittet ”Nukes: The Broadcast”, som fortæller den uheldige historie om japanske Tsutomu Yamaguchi, som bliver udsat for stråling fra begge de atom-bomber, som ramte Japan i 1945.

Den nye stil eller P6 Beat elsker

I starten handlede det om breakdance foran Burger King i København, og hvem der først kunne lave tricket ”the windmill”. Så tog de samme personer hul på rapmusikken, og det ændrede Danmark. Pelle Peter Jensen tager dig på en tur tilbage til 80’erne og frem til i dag, hvor han sammen med danske rappere og producere giver dig alle de epokegivende fortællinger. Hør om musikken, der rejste fra New Yorks ghettoer til Danmarks forstæder, og var med til, at forme det samfund vi lever i.

Er du ikke til rap og bandeord, så er her en anden mulighed for at lære mere om musik og dine yndlings artister. ”P6 Beat elsker” retter med jævne mellemrum antennerne mod en kendt kunstner - dansk eller udenlandsk - og fører dig på seks timer dybt ind i et univers af musikken, anekdoterne og analyser bag kunstneren. Lyt til de tidlige historier om C.V. Jørgensen, Kashmir eller min egen personlige favorit - Radiohead.

The Joe Rogan Experience

Med næsten otte millioner abonnenter på Youtube er podcasten her ikke til at tage fejl af. Joe Rogan, en kendt amerikansk komiker og MMA-kommentator, har taget det klassiske, hurtige TV-interview og sløvet det ned, trukket det ud og gjort det både afslappet, hyggeligt og ganske interessant. Med mere eller mindre kendte personer i studiet taler Joe Rogan om gæstens livsværk, aktuelle emner og dybere filosofiske spørgsmål.

Hør blandt andet skaberen af Tesla, Elon Musk, når han ryger en fed med Joe Rogan og fortæller om sit syn på sig selv, kunstig intelligens og andre store tanker. Eller om whistlebloweren Edward Snowden, der fortæller om episoden i 2013, som chokerede verden.

Joe Rogan experience kan både høres som lyd på din podcast-app eller findes på Youtube med tilhørende video af samtalerne. Alle interviews er på engelsk.

Det perfekte offer - eller andet fra DR

Forestil dig, at en nattevagt begår seksuelt overgreb på en bæltefikseret psykisk syg person. Forestil dig så, hvordan den psykisk syges muligheder er for at forsvare sig selv under og efter overgrebet, velvidende at hun, den syge, er medicineret og anset som fjern fra virkeligheden, og at vagten er ved sine fulde fem. Podcasten ”Det perfekte offer” tager dig ind i en mørk afkrog af psykiatriens verden.

Herfra skal det også lyde en varm anbefaling til DR’s andre podcasts, herunder ”Dronekrigeren”, som kæder danskere sammen med Islamisk Stats droneangreb, og kommer nærmere på den berygtede terrorist fra Danmark, Basil Hassan.