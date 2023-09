70-årig kvinde forsvundet på Læsø

Nordjyllands Politi efterlyser onsdag morgen en 70-årig kvinde på Læsø. Kvinden er dement.

Det var hjemmeplejen på Læsø, som slog alarm klokken lidt i fem onsdag morgen.

Kvinden er gået fra sin bopæl på Gårdenes Vej på Læsø. Kvinden er gået i ukendt retning i tisrummet mellem kl. 22 tirsdag aften og kl. 4 onsdag morgen.

Kvinden beskrives som ca. 165-170 centimeter høj, almindelig af bygning og med langt lyst/gråt hår.

Borgerne i området bedes kigge efter kvinden i haver, garager og udhuse.

- Jo flere øjne, jo bedre, siger vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Finder man ikke kvinden i løbet af kort tid, vil hundepatruljer assistere, lige som det kan komme på tale at sende droner op for at lede efter kvinden.

Henvendelse i sagen til Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.