700 tons affald skal væk fra vejkanterne: Kampagne pirker til din samvittighed

DANMARK:Har du nogensinde smidt affald ud af vinduet på din bil. Eller - hvis du ryger - tømt dit askebæger ved lige at åbne døren og tippe asken ud i vejkanten. Så er det din samvittighed en ny kampagne pirker til.

"Tak for ingenting" lyder det er lidt kryptiske budskab, som tre ministre torsdag gik ud med i en ny kampagne - en kampagne, der har til formål at få blandt andet bilister til at lade være med at smide deres affald ud af bilerne, så de lander i grøfte og vejkanter.

Men kampagnen skal også - på sigt - forsøge at sikre en renere skovbund og et renere hav. De tre ministre - transportministeren, miljøministeren og forsvarsministeren - står bag kampagnen, som blev lanceret torsdag, lyder det i en pressemeddelelse på Vejdirektoratets hjemmeside

Det overordnede slogan er ”Tak for ingenting… i naturen" med undertemaer om vejkant, skovbund og strandkant.

At kampagnens slogan starter med et ”Tak,” er helt bevidst. Heri ligger der en pointe, fortæller transportminister Benny Engelbrecht:

- Vi ønsker at sige tak til alle dem, der hjælper med at skåne miljøet, redde dyrene og spare os for en masse penge. Eller sagt på en anden måde: Tak til dig, der hjælper med at holde landet fri for affald, så vi alle kan nyde det uden forstyrrelser, siger ministeren på Vejdirektoratets hjemmeside.

Helt konkret udføres kampagnen i den kommende tid af tre myndigheder under de deltagende ministerier - nemlig Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen.

Vejdirektoratets kampagne – ”Tak for ingenting … i vejkanten" løber frem til den 31. marts.

Trafikanterne vil blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på rastepladser samt på bannerannoncer. Derudover vil man kunne finde kampagnens budskaber på Vejdirektoratets Facebook og Twitter samt på www.vejdirektoratet.dk/takforingenting.

- Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje. Affald, som er til gene for miljøet og de tusinder af trafikanter, der færdes på vejene. Det understreger, at der er stor brug for en kampagne, der kan minde trafikanterne om, at man skal smide affaldet i skraldespanden eller tage det med hjem, siger transportminister Benny Engelbrecht.