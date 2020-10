859 nye smittede: Mette Frederiksen indkalder til pressemøde

DANMARK:Siden torsdag er 859 nye konstateret smittet med coronavirus ud af knap 45.000 testede. Antallet af tests er nogenlunde det samme som torsdag.

Tre er døde med coronavirus, mens antallet af indlagte på landets hospitaler med viruset kun er steget med én. 18 ligger på en intensivafdeling, hvoraf de 13 ligger i respirator.

Samtidig indkalder Mette Frederiksen til pressemøde i Statsministeriet klokken 18.30 om coronasituationen i Danmark; det er nok ikke for meget galt at gætte på, at der bliver varslet nye restriktioner for befolkningen.

