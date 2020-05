AaB beder fans om at spytte i kassen: Pengene skal bruges på bedre oplevelser på stadion

NORDJYLLAND:Mandag valgte spillere og ledende medarbejdere i AaB at acceptere en lønnedgang i maj for at bidrage til klubben.

Nu får AaB's fans også mulig for at bidrage, men deres bidrag skal gå til fællesskabet på stadion - når det igen bliver muligt at lukke tilskuere ind.

AaB-fansene får mulighed for at støtte med henholdsvis 250, 500 eller 1000 kroner, men pengene går ikke bare i AaB's slunkne pengekasse. Penge bliver doneret til tre specifikke områder, der er defineret og udvalgt sammen med AaB Support Club og Vesttribunen.

De tre projekter som kan støttes Udsmykning af Aalborg Portland Park Formålet med dette projekt er at udsmykke Aalborg Portland Park i samarbejde mellem AaB, ASC og Vesttribunen. Dette kan for eksempel være udsmykning af Complea Tribunens grå flader, udsmykning udvendig ved Vesttribunen, maling af resterende gelændere og bølgebrydere, samt andre tiltag. Disse forsøges realiseret så snart det vurderes, at de indsamlede midler rækker til det, således at tiltagene kan stå klar til første kamp med tilskuere i sæsonen 2020/21. Etablering af fanzone Der er en fælles drøm om at lave en fanzone ved det nord-vestlige hjørne foran Aalborg Portland Park. Derfor dette projekt. Da etablering af en fanzone er et større projekt med en vis omkostning, er tidsrammen for realisering dog uvis. Skulle midlerne ikke række til gennemførsel af fanzonen vurderes det i samarbejde med AaB Support Club og Vesttribunen hvad der skal ske med midlerne, der vil blive overført til de to øvrige projekter. Fyld Aalborg Portland Park Støtte til dette projekt vil udelukkende gå til at købe billetter til efterårets kampe på Aalborg Portland Park med et mål om at få fyldt alle tribuner, først og fremmest til den første kamp hvor der igen må være tilskuere, men også til så mange efterfølgende kampe som muligt. Den samlede mængde billetter vil inden den nye sæson blive uddelt af AaB Support Club og Vesttribunen i fællesskab. Billetterne vil udelukkende gå til velgørende formål eller til skoleklasser i Aalborg på de yngre klassetrin.

Bedre fanoplevelse

- Vi har fået utallige henvendelser fra både privatpersoner og virksomheder, der ekstraordinært ønsker at støtte os, og det er vi dybt taknemmelige for, siger Thomas Bælum i en pressemeddelelse om det nye tiltag.

AaB-direktøren erkender, at det bliver nødvendigt at spænde livremmen ind på visse områder.

- Vores ønske er at sikre, at Superligaholdet kan fortsætte samme udvikling og i samme høje gear som før coronakrisen, men det vil nok også indebære, at øvrige områder for en stund vil have færre, øremærkede midler til rådighed, hvilket umiddelbart vil ramme kampoplevelsen.

- Derfor søsætter vi nu ”AaB er det hele værd”, så vi sammen kan muliggøre, at nogle af de planlagte forbedringer stadig føres ud i livet. Dermed kommer vi forhåbentlig alle tilbage på tribunerne på Aalborg Portland Park til efteråret til et bedre fællesskab og en bedre fanoplevelse end den, vi forlod, siger Thomas Bælum i pressemeddelelsen.

AaB-direktør Thomas Bælum, hilser på AaB-fans til et arrangement på Aalborg Stadion. Nu får fansene mulighed for at selv at investere i projekter, der skal gøre oplevelsen på stadion bedre. Arkivfoto: Henrik Bo

99 procent fastholder plads på stadion

Alle der bidrager til "AaB er det hele værd" vil som minimum få deres navn nævnt på AaB's hjemmeside og modtage et støttebevis. Støtter man med 1000 kroner, får man også oveni et specielt halstørklæde og en speciallavet plakat.

Allerede inden fans og tilskuere får mulighed for direkte at støtte projekterne på stadion, har 99 procent af sæsonkortholderne valgt også at have plads på stadion fremover.

- Det er intet mindre end imponerende, skriver AaB i pressemeddelelsen.