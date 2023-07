AaB-fans løb ind i klø på Østerbro

KØBENHAVN:Lørdag eftermiddag spiller AaB sin første kamp i sæsonen - i 1. division.

Modstanderen hedder B93, og kampen spilles på Østerbro Stadion.

Men selvom AaB altså ikke i denne sæson kommer til at kæmpe mod FCK på grønsværen, så betyder det ikke, at de to holds fans kan holde sig i skindet, når de kommer for tæt på hinanden.

Det var tilfældet, da en gruppe FCK-Ultras stødte sammen med AaB-tilhængere på Strandboulevarden ved Århusgade på Østerbro i København. I alt kom cirka 50 fans op at toppes.

- FCK-fansene kom ud fra deres stamværtshus og var på vej til Lyngby Stadion, da der opstod uoverensstemmelser med en gruppe AaB-fans, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen fra Københavns Politi.

Politiet var massivt til stede ved optrinnet og fik parterne splittet ad.

- Der er ingen tilskadekomne, og vi har ikke anholdt nogle i forbindelse med sammenstødet, siger vagtchefen.