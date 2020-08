AaB lejer ung angriber i Frankrig

AALBORG:AaB har lejet den 21-årige franske angriber Timothé Nkada i Stade Reims. Den ung franskmand er lejet i ét år.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Den 21-årige franske spiller har fået sin fodbolduddannelse i den franske klub Rennes, hvorfra han efter sæsonen 2018/2019 skiftede til Ligue 1-holdet fra Stade Reims. Her er det blevet til otte optrædener i den forgangne sæson, hvor klubben endte på en sjetteplads.

Endvidere er Timothé Nkada noteret for to kampe og en scoring for det franske U/19-landshold.

I kamp om de tre forreste pladser

AaB’s sportschef Inge André Olsen er glad for, at have fået lejet franskmanden.

- Nkada er en angriber som kan spille alle de tre forreste positioner, han har god fart, løber godt i dybden og er en spiller som også har fået noget værdifuld erfaring i Ligue 1 i Frankrig. Vi har set ham i aktion på både det franske ungdomslandshold, og i den franske liga, og han vil naturligt være med i konkurrencen om pladsen som frontangriber hos os, siger Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

AaB ville helst have lavet en permanent aftale med Timothé Nkada.

- Men vi mener, at vi i dette tilfælde har udnyttet en mulighed for at tilknytte en kompetent og dygtig ung angriber, der kan hjælpe os i 3F Superligaen i den kommende sæson, lyder det fra Inge André Olsen.

Hovedpersonen selv ser også frem til at trække den rød-hvide trøje over hovedet.

- Jeg besøgte AaB og Aalborg i løbet af sommeren, og var imponeret af det jeg så. Nu glæder jeg mig meget til at spille for klubben og håber at jeg kan byde ind med både mål og assists, siger Nkada, i pressemeddelelsen.

I AaB får Timothé Nkada trøje nummer 19.

AaB-truppen indleder opstarten til den nye sæson onsdag 12. august på træningsanlægget på Hornevej.