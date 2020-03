AaB med stort underskud i 2019 - udsigt til røde tal igen i år

NORDJYLLAND:AaB kom ud af 2019 med et underskud før skat på 33,5 millioner kroner. Det viser klubbens regnskab, som tirsdag eftermiddag er blevet sendt til fondsbørsen. I 2018 endte resultatet på et underskud før skat på 22,8 millioner kroner.

- Resultatet er væsentligt påvirket af fald i omsætning, manglende Top 6-placering og manglende transferindtægter. Resultatet svarer stort set til de senest udmeldte forventninger i september 2019, skriver klubben i en meddelelse om regnskabet.

Selvom AaB balancerer på kanten af top 6, har klubben budgetteret med en plads i mesterskabsslutspillet, når de tre kommende runder er spillet. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler i meddelelsen:

- Resultatet for 2019 er ikke tilfredsstillende, men samtidig er det et resultat, som var forventet og i overensstemmelse med de udmeldinger, der er kommet gennem året.

- Det er samtidig et regnskab, der understreger, at vi i 2019 ikke ramte de indtægter, som vi budgetterede med og i 2019 havde et negativt facit på transferdelen. Et punkt hvor vi indtil 2017 ellers har været begunstiget af flotte spillersalg, siger Thomas Bælum.

AaB er med tre spillerunder tilbage af grundspillet placeret på en sjetteplads i 3F Superligaen, og det er også forventningen, når ligaen deles i slutspil om tre spillerunder.

Underskud igen i år

Selvom AaB netop har indkasseret den tredje største transferindtægt i klubbens historie, da man solgte Mikkel Kaufmann til FC København, forventer klubben også underskud næste år.

I forventningerne til et underskud i 2020 på 7-12 millioner kroner er nemlig indregnet salg af transferrettighederne på Mikkel Kaufmann til FC København, udlejning af Oliver Abildgaard til FC Rubin Kazan og en forventet top 6-placering. I forventningerne er der ikke regnet med et salg af Oliver Abildgaard.