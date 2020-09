AaB sætter gang i kapitaludvidelse - der kommer mindst 20,4 millioner i kassen

NORDJYLLAND:AaB har tirsdag morgen offentliggjort et prospekt for en kapitaludvidelse, hvor AaB’s investorgruppe har sikret forhåndstilsagn for 20,4 millioner kroner.

En ekstraordinær generalforsamling gav den 10. december 2019 bestyrelsen lov til, at udvide aktiekapitalen. En bemyndigelse, som bestyrelsen valgte ikke at gøre brug af med det samme - men nu er de altså valgt at tidspunktet er det rigtige.

Provenuet fra udbuddet skal dels styrke AaB’s generelle kapitalberedskab og dels anvendes til investering i Superligatruppen, i talentudvikling og i fortsat udvikling af kommercielle aktiviteter.

- I AaB ønsker vi fortsat at være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen. Dette kræver en stadig større finansiel styrke. Årsagen til udbuddet er derfor først og fremmest at styrke klubbens finansielle beredskab, således vi kan arbejde langsigtet med strategien Nordkraften, uden skelen til kortvarige likviditetsmæssige udsving, siger AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup i en pressemeddelelse fra AaB.

Bestyrelsesformanden glæder sig over, at investorer allerede har sikret 20 millioner i frisk kapital.

- Vi ønsker at fortsætte oprustningen af vores Superligatrup, ligesom udvikling af egne talenter altid vil være en nøglefaktor i AaB’s strategi. Derfor vil vi i de kommende år intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere, fastslår Torben Fristrup.

Det skal blandt andet resultere i at klubben vil favne og dyrke de bedste nordjyske talenter, skabe de bedste fodboldoplevelser på Aalborg Portland Park samt ikke mindst igen vinde pokaler og titler, skriver klubben i pressemeddelelsen.

- Covid-19 har haft og har fortsat en negativ indvirkning på vores aktiviteter som fodboldklub, men vi har i AaB mærket stor opbakning fra vores mange partnere, og vores ambitioner er fremdeles intakte, siger Torben Fristrup.

- Denne opbakning kommer også til udtryk med et forhåndstiltagn på over 20 mio. kr. fra vores loyale investorer, og forhåbentlig vil endnu flere bidrage og støtte op om denne emission, så vi sammen kan stå stærkest muligt på den anden side, siger formanden.

Kapitaludvidelsen løber frem til 9. oktober.