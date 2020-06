AaB-spillere ønsker at spille i Parken - direktør tror løbet er kørt og vil fylde stadion i Esbjerg

NORDJYLLAND:I hvert fald et par af AaB-spillerne udtrykte efter onsdagens sejr i pokalsemifinalen ønske om, at få lov til at spille finalen i Parken i København og ikke på Blue Water Arena i Esbjerg - så flere fans kan komme ind til kampen.

Fredag skal AaB, finalemodstanderen fra SønderjyskE og Divisionsforeningen mødes for at aftale de praktiske forhold omkring finalen den 1. juli, og her vil direktør Thomas Bælum tage ønsket fra spillerne med til mødet.

- Er det et ønske fra vores spillere, så vil jeg tage det med til mødet, men jeg tror, det løb er kørt. Der ligger en aftale om at spille i Esbjerg, og det har jeg svært ved at forstille mig bliver ændret, siger AaB-direktøren.

- Jeg vil på nuværende tidspunkt hellere fokusere på - og bruge kræfterne på - at vi får så mange tilskuere som muligt ind i Esbjerg end fokusere på, på hvilket stadion kampen skal spilles, siger Thomas Bælum.

Hvor mange tilskuere, der kan lukkes ind til pokalfinalen, er stadig usikkert.

Den nuværende corona-begræsning betyder, at der højst må være 500 personer på stadion til en fodboldkamp. Men Kulturministeriet har åbnet for, at man ved enkelte kampe kan forsøge at åbne for flere tilskuere.

Senest har FC København fremlagt en plan for, hvordan de kan have 10.500 tilskuere i Parken.

- Men der kan være over 17.000 i Esbjerg, og jeg vil arbejde for, at vi kan lukke så mange som muligt ind til kampen dernede, siger Thomas Bælum.

Normalt spilles pokalfinalen Kristi himmelfartsdag i Parken i København. I år er kampen dog flyttet til Esbjerg, da Parken oprindeligt var optaget af forberedelser til kampe i EM-slutrunden.

Siden er EM-slutrunden flyttet til næste år, og derfor er Parken i København ledig den 1. juli, hvor det er planlagt at spille kampen.

- Der ligger en aftale mellem Divisionsforeningen, Esbjerg Kommune, Blue Water Arena, Sydbank (der er sponsor af turneringen, red.) om at spille kampen i Esbjerg. Det, tror jeg, vi må forholde os til og så arbejde ud derfra, siger Thomas Bælum.

Der kan være 38.065 tilskuere i Parken, mens der på Blue Water Arena i Esbjerg kan være 17.442.