AaB spillerne er tilbage på træningsbanen - i mindre grupper

AALBORG:AaB’s Superligatrup og trænerstab er fra i dag mandag tilbagekaldt for i hvert fald i de kommende tre uger at træne gruppevis.

Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

Siden 1. april har såvel spillertruppen som det meste af trænerstaben været hjemsendt, men som følge af den positive udvikling, der i de seneste par uger har været i Danmark i forhold til at undgå spredning af Covid-19, påbegyndes nu træning i grupper – naturligvis inden for de udstukne rammer fra henholdsvis myndighederne og Divisionsforeningen.

Selvom der er fællestræning, skal spillerne selv medbringe drikkedunk, samkørsel samt fælles bad og spisning vil heller ikke finde sted. Arkivfoto: Lars Pauli

- At vi nu har valgt at indlede den tilladte træning i grupper med otte spillere, sker med henblik på, at vi har en forhåbning om, at vi inden for en overskuelig fremtid også kan udvide til fællestræning, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

En række forholdsregler

I forbindelse med træningen tages der en lang række forholdsregler. Eksempelvis er samkørsel til og fra træning ikke tilladt, spillerne medbringer selv egne drikkedunke, fælles spisning og bad er forbudt og så videre.

- Grupperne af otte spillere hver fordeles på tre forskellige baner rundt på anlægget, og når træningen er afsluttet, går spillerne direkte til deres biler og kører hjem igen, forklarer Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

Han sender samtidig en tak til Aalborg Kommune:

- Vi er taknemmelige for, at Aalborg Kommune i denne sammenhæng har kigget på vores klub som en virksomhed og derfor har givet tilladelse til, at vi må bruge banerne, og i den forbindelse er det vigtigt at understrege, at tilladelsen udelukkende er givet til vores Superligatrup.

Inge André Olsen håber, at man inden længe kan genoptage kampene i 3F Superligaen og Sydbank Pokalen.

For at undgå spredning af Covid-19 appellerer AaB venligst, men bestemt til, at fans eller andre interesserede ikke møder op på anlægget på Hornevej for at overvære træningen.