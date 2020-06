AaB valgt fra: Går glip af kamp med flere tilskuere på lægterne

NORDJYLLAND:Regeringen og Folketingets partier blev i sidste uge enige om en forsøgsordning, hvor der er givet mulighed for at lukke mere end 500 tilskuere ind til tre kampe i Superligaen.

De tre kampe er i 29. runde, hvor AaB hjemme spiller mod FC Nordsjælland, men det bliver ikke AaB, der får mulighed for åbne portene for mere end de 500 tilskuere.

Rigspolitiet har nu truffet afgørelse om, hvilke tre kampe det drejer sig om, og det bliver: lørdag den 20. juni AC Horsens mod Randers FC, søndag den 21. juni Brøndby IF mod FC København og mandag den 22. juni Lyngby mod OB.

- Det skal først og fremmest ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har vi også inddraget sundhedsmyndighederne i arbejdet. Vi har valgt de tre kampe, fordi vi gerne ville have kampe både øst og vest for Storebælt. Samtidigt har vi også forsøgt at vælge, så vi både får et stort og et mindre samt et nyere og et ældre stadion i spil, så vi kan få så brede erfaringer som muligt, siger politiinspektør Uffe Stormly fra Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet har også været i dialog med både DBU og Divisionsforeningen, før de tre kampe blev udvalgt. Ved udvælgelsen er der desuden også lagt vægt på størrelsen og sammensætningen af klubbernes fangrupper samt det tidspunkt på dagen, hvor kampen skal spilles.

Rigspolitiet vil forud for de tre kampe beslutte, hvor mange personer der må være til stede ved hver af kampene. Stadionerne skal inddeles i sektioner, og der må maksimalt være 500 personer i hver sektion. Det er samtidig en forudsætning, at publikum i det væsentligste sidder ned under kampene.

De tre kampe skal danne grundlaget for, at der senere kan lukkes mere end 500 personer ind til kampe i Superligaen.