To nye flyruter fra Aalborg: - De er ideelle til storbyferien

AALBORG:Nu kan du flyve direkte til Stockholm i Sverige eller Kaunas i Litauen fra Aalborg Lufthavn.

Det skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse, hvor de fortæller om lufthavnens vinterprogram.

- Den positive udvikling i udenrigstrafikken fortsætter ind i vinterprogrammet, hvor vi kan glæde os over de to nye helårsruter, Stockholm og Kaunas, der med henholdsvis tre og to ugentlige afgange er ideelle til forretningsmødet eller en storbyferie, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen.

Lufthavnen skriver, at ni ud af ti passagerer er tilbage i lufthavnen i forhold til passagerniveauet i oktober 2019 - altså før corona.

Selvom lufthavnen udvider med ruter til udlandet, oplever de, at nordjyderne gør flittigt brug af ruterne indenfor landets grænser til København og Bornholm.

- Når vi kigger på indenrigstrafikken, så ligger antallet af passagerer for fjerde måned i træk over 2019-niveau, hvor der i oktober er 7,5 procent flere indenrigsrejsende end i 2019. Det vidner om et meget attraktivt marked for særligt den fritidsrejsende, der nemt og billigt kan rejse på tværs af Danmark, siger lufthavnsdirektøren.