Aalborg-nej til private fester på rådhuset

NORDJYLLAND: Hverken Aalborg, Aarhus eller Odense udlåner de rådhusets festlokaler til private arrangementer.

Det oplyser de enkelte kommuners forvaltninger.

Tirsdag blev beskæftigelsesborgmester i København Anna Mee Allerslev (R) kritiseret for at have lånt Rådhushallen gratis. Det skete i forbindelse med hendes bryllup i slutningen af juli 2017.

Men et tilsvarende arrangement havde ifølge de lokale regler altså ikke kunnet finde sted i hverken Danmarks anden-, tredje- eller fjerdestørste by.

- Afholdelse af arrangementer af privat karakter er kommunen uvedkommende, står der i Aalborg Kommunes regler.

Kommunen understreger, at den ikke udlåner lokaler til private arrangementer.

I Aarhus Kommune udlåner man heller ikke lokaler til private arrangementer. Politikere fra byrådet har ifølge forvaltningen ikke mulighed for at lægge beslag på Rådhushallen.

Odense Kommune kører efter eget udsagn "100 procent efter reglerne", når der lånes lokaler ud. De foreskriver, at arrangementer skal have et almennyttigt formål.

I Københavns Kommune er det muligt for borgere at leje en sal som Rådhushallen for 65.000 kroner. Det viser en aktindsigt, som Berlingske har fået.

Hvis arrangementer i Københavns Kommune er partipolitiske eller private, kan kommunen ifølge Berlingske "ikke stille lokaler vederlagsfrit til rådighed".

Netop for medlemmer af Borgerrepræsentationen har der på baggrund af en drøftelse mellem gruppeformændene dog udviklet sig en anden administrativ praksis.

Den betyder, at medlemmer af Borgerrepræsentationen har mulighed for at låne et lokale i forbindelse med bryllupsreceptioner.

Anna Mee Allerslevs lån af Rådhushallen skal nu igennem en ekstern undersøgelse.

Den radikale borgmester vil således bede Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune om at få foretaget en undersøgelse af Borgerrepræsentations regler på området.

- Hvis det viser sig, at grundlaget for Borgerrepræsentationens regler ikke har været korrekt, forventer jeg at modtage en indstilling på, hvordan vi hurtigst muligt retter op på det, som jeg selvfølgelig vil følge, skriver Anna Mee Allerslev på sin Facebook.

/ritzau/