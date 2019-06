Aalborg Pride mangler penge: Nu efterlyses sponsorer

AALBORG: Der er fortsat stort behov for en fest som Aalborg Pride, der samler nordjyderne om at fejre tolerance og accept af hinanden, uanset hvilket køn og hudfarve, vores kærester har.

Det fastslår formand for Aalborg Prides bestyrelse, Martin Christensen, der dog arbejder hårdt på, at gøre festen til det samme som de seneste fire år.

Nogle af de sponsorer, der har støttet de øvrige år, har sparet støtten væk i år, og det skaber udfordringer i forhold til at holde den fest, de gerne vil give hele Nordjylland 13. juli, fortæller Martin Christensen, der forventer, at der igen i år deltager omkring 2.500 deltagere i paraden og cirka 10.000 besøgende dagen igennem i Karolinelund, hvor der er gratis fest efter paraden, og hvor deltagerantallet er steget år for år.

Martin Christensen, formand for bestyrelsen i Aalborg Pride, håber på hurtig opbakning fra nordjyske virksomheder, foreninger, organisationer eller private, der vil være med til at sikre, at Aalborg og Nordjylland også fremadrettet kan fejre ligestilling og tolerance for alle uanset køn, seksualitet og hudfarve. Foto: Kim Dahl Hansen

Mangler til markedsføring og radiospot

- Vi mangler noget, der ligner 50.000 kr. til køb af tryksager, bannere, flag mv. samt til et radiospot, der kan nå ud til folk i hele Nordjylland - sidste år havde radiospottet kæmpe effekt, siger formanden, der havde håbet, at Aalborg Pride kunne nå at hente pengene ind via fonde.

- Der er mange puljer, man kan søge hos til events som disse, men der har desværre ikke været nok frivillige kræfter til at få søgt flere end de par stykker, vi plejer. Fondsansøgninger tager lang tid og er meget detaljerede, så vi har været under pres, fortæller Martin Christensen, der også efterlyser flere, der har lyst til at være frivillige.

- Vi får hårdt brug for ildsjæle til at holde Pride i Aalborg kørende, når vi kommer til efteråret, da flere af bestyrelsens medlemmer har andre planer som børn, videreuddannelse mv., siger han.

Onde kommentarer på TV2

Men der bliver ikke mindre brug for den nordjyske markering af tolerance uanset køn, seksualitet, hudfarve, politisk overbevisning, fastslår han.

- Vi laver pride, fordi det er vigtigt at slå fast, at man er okay, lige som man er. Tag bare TV2 programmet Vild med Dans’ nye initiativ med at lade to mænd danse sammen. Det har ført til en lind strøm at onde og diskriminerende kommentarer online. Det er et tydeligt eksempel på, hvorfor pride er så nødvendigt i dag, og hvorfor det er så vigtigt, at man som helt almindelig borger viser sin støtte ved at gå med i paraden, som er det ultimative statement, siger han.

Aalborg Prides indtægter kommer fra salg af støttearmbånd, salg af stande og bannerplads til virksomheder, institutioner, foreninger og organisationer, salg af merchandise, mad og drikke samt donationer.

På scenen kommer blandt andet Feel Freeze, Trees in Toronto, The Real Fake Stars, drag Di Di Cancerella og Harley Queen (kendt fra tv serien ”En fabulous familie”) og dagens vært Tali Piontek. Der afsløres desuden snart et hovednavn.