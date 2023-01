Aalborg-satellit på vej i rummet

NORDJYLLAND:Egentlig skulle den allerede være i rummet, men affyringen gik ikke som planlagt.

Men går alt efter planen så bliver den første danske kommercielle satellit sendt afsted tirsdag eftermiddag.

Selve affyringen sker fra Cape Canaveral i Florida. Satellitten bliver bragt ud i rummet af Space X-raketten Transporter 6, der har planlagt afgang klokken 15.45 tirsdag eftermiddag fra Cape Canaveral i Florida.

Det er det aalborgensiske firma Sternula, der sammen med Aalborg Universitet, GateHouse SatCom, Satlab, DMI, Space Inventor og Innovationsfonden Danmarks står bag den første danske kommercielle satellit.

Når den er på plads i rummet skal den bruges til at sende informationer ud til de tusindvis af skibe på verdenshavene. Satellitten når jorden rundt to gange i løbet af et døgn, og har mulighed for at komme i kontakt med alle skibe.

- Satellitten rummer et enormt kommercielt potentiale, idet skibsindustrien mangler én fælles global standard for udveksling af data og kommunikation. Sternula-opsendelsen er således et vigtigt første skridt i retning mod øget digitalisering i skibsindustrien, hvilket blandt andet vil føre til en højere effektivitet og en langt nemmere digital koordinering af alt lige fra havnepladser, proviant og brændstof til lokationsbaserede vejrudsigter, siger Lars Moltsen, direktør for Sternula.

Den første satellit får snart følgeskab af flere - målet er i første omgang, at sende 60 op.

Udviklingen af den første satellit har kostet op mod 30 millioner kroner, men de næste bliver betragteligt billigere.

Men opsendelsen koster dog det samme - prisen for at få sendt en satellit ud i rummet er mellem to og tre millioner kroner.

Affyringen kan i øvrigt ses via dette link: https://www.youtube.com/

@SpaceX/streams