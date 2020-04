Aalborg undsiger Sundhedsstyrelsen: Børn med smitterisiko bør blive hjemme fra institution og skole

NORDJYLLAND:Når institutioner og skoler i Aalborg Kommune åbner fra på onsdag, bør børn, der bor med en coronasmittet, blive hjemme, selvom retningslinjerne fra myndighederne siger noget andet.

Det er anbefalingen fra Aalborg Kommune at medarbejdere og børn, hvor et medlem af husstanden er påvist smittet med coronavirus, at blive hjemme fra dagtilbud og skole. Det skriver DR.

Dermed går Aalborg Kommunens anbefalinger mod Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Her er anbefalingen, at børn og medarbejdere godt må komme i daginstitution eller skole selvom der er corona-sygdom i hjemmet.

Aalborg Kommunes anbefalinger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune vil ud fra et forsigtighedsprincip fravige Sundhedsstyrelsens anbefaling. Retningslinjen er strammet op således: - For børn, hvor et medlem af husstanden er påvist med Covid-19, anbefaler forvaltningen, at barnet ikke møder i institutionen, indtil husstanden er symptomfri i 48 timer. Der er tale om en anbefaling, idet institutionen som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning ikke kan nægte at modtage barnet. - For medarbejdere, hvor et medlem af husstanden er påvist med Covid-19, skal medarbejderen arbejde hjemme, indtil husstanden er symptomfri i 48 timer. Kilde: Aalborg Kommunes 'instruks ved genåbning' VIS MERE

- Det er ikke fordi, vi vil virke klogere end sundhedsmyndighederne eller ikke synes, at de gør deres arbejde godt. Det handler om, at vi synes, det er det mest fornuftige at gøre for at skabe tryghed og ordentlige rammer, når børn og medarbejdere skal sendes afsted, siger Anne Honoré Østergaard (V), der er næstformand i familie- og socialudvalget i Aalborg Kommune, til DR.

- Vi forstår ikke retningslinjen, og derfor har vi valgt at lave anbefalingen ud fra et forsigtighedsprincip, siger hun.

Anne Honoré Østergaard (V) er næstformand i familie- og socialudvalget i Aalborg Kommune, siger at kommunen ikke retningslinjen fra Sundhedstyrelsen, og derfor har vi valgt at lave anbefalingen ud fra et forsigtighedsprincip. Arkivfoto

Ifølge DR finder næstformand i familie- og socialudvalget det underligt, at myndighederne er gået fra at sige, at man skal isolere sig, hvis man er smittet eller har været i kontakt med en smittet person, til at anbefale, at børn godt kan sendes afsted, hvis der er en smittet i hjemmet.