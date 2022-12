Aalborg Universitetshospital får ny lægefaglig direktør

AALBORG:1. februar får Aalborg Universitetshospital ny lægefaglige direktør. Søren Pihlkær Hjortshøj tager over for Michael Braüner Schmidt.

- Vi glæder os til at få Søren hjem igen til Aalborg. Han er vellidt på hospitalet, kendt for det gode samarbejde og brænder samtidig for udviklingen af Aalborg Universitetshospital, siger hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Søren Pihlkjær Hjortshøj kommer fra en stilling som lægefaglig direktør på Regionshospialet Nordjylland, hvor han har været med til at udvikle og sikre hospitalet en central plads i det nordjyske sundhedsvæsen siden 2020.

- Jeg glæder mig til at starte på Aalborg Universitetshospital, som er inde i en rigtig positiv udvikling. Mit fokus bliver blandt andet at støtte op om den nye organisering, hvor især afdelingsledelserne bliver et omdrejningspunkt, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Han har førhen arbejdet på hospitalet i Aalborg, hvor han både har været forskningschef og overlæge af Kardiologisk Afdeling.

- Søren har indgående kendskab både til det regionale og nationale sundhedsvæsen, er analytisk og strategisk stærk og har et omfattede nationalt og internationalt netværk at trække på, fremhæver koncerndirektør Anne Bukh, Region Nordjylland.

Regionshospital Nordjylland slår snarest stillingen op som lægefaglig direktør.