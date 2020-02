Aalborg Universitetshospital kan nu tage imod corona-patienter

NORDJYLLAND:Efter de seneste dages udbrud af COVID-19 i Italien, vurderer Sundhedsstyrelsen nu, at der er moderat risiko for, at sygdommen kommer til Danmark. Samtidig er Aalborg Universitetshospital nu også godkendt til at imod coronasmittede.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidig har Region Nordjylland meldt ud, at man på fire lokationer i Frederikshavn og Aalborg har såkaldte containerpladser, hvor man kan placere eventuelle smittede med COVID-19 virus i karantæne. Det er på bl.a. på Aalborg Kaserner.

Karantænepladserne vil komme i brug, hvis en større gruppe muligt smittede skal holdes fra at omgås andre mennesker, mens isoleringspladserne er på Aalborg Universitetshospital.

- Vores strategi er fortsat at inddæmme smitten, som vi gør ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og behandle under isolation, samtidig med at vi vil sætte alle kræfter ind for at opspore og håndtere personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne. Med de nye retningslinjer udvider vi både kriterier for at mistænke COVID-19, og vi udvider antallet af sygehuse, der kan håndtere patienterne, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Tidligere var kun to sygehuse i landet godkendt til at tage imod patienter med COVID-19, men det er nu udvidet til seks sygehuse.

Søren Brostrøm understreger, at de seks sygehuse, der nu er godkendt af Sundhedsstyrelsen, alle er rustede til at behandle patienter under isolation, og at det med den nuværende viden om COVID-19 ikke er nødvendigt, at det sker i de særlige højisolationsstuer på Skejby og Hvidovre.

- Vi har et rigtig godt beredskab i Danmark, og det inddrager vi nu i endnu højere grad, så flere sygehuse og afdelinger deltager i det. Derfor har de fået retningslinjer, så de er forberedte på opgaven, siger direktøren.

Hos Region Nordjylland lyder meldingen, at der ikke på det seneste er sket en stigning i antallet af kontakter til Vagtlægeordningen omkring COVID19 virus.

Hvis en borger har mistanke om selv at være smittet henvises man til en hotline hos Sundhedsstyrelsen, som man så skal kontakte. Herfra vil der så blive foretaget eventuelle yderligere foranstaltninger.