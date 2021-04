Mette F. 'totalt imponeret' af nordjyske forskere - nu takker hun dem

De rosende ord var store, da statsminister Mette Frederiksen torsdag eftermiddag besøgte Aalborg Universitet for at se Albertsen Lab, der det seneste år har leveret nogle af de data, der bruges, når eksperterne regner på, om - og hvor - man kan genåbne.

- Det er totalt imponerende, sagde Mette Frederiksen.

Hun blev for alvor opmærksom på arbejdet i Aalborg, da vi i efteråret bevægede os ind i anden smittebølge.

- Da den britiske variant nærmede sig Danmark, besluttede vi, at alle prøver skulle gen-sekventeres, og arbejdet her på universitet er én af grundene til, at vi ikke har fået en tredje bølge, sagde Mette Frederiksen.

Forskerholdet har netop rundet en milepæl med 100.000 corona-prøver. Holdet undersøger prøver fra smittede danskere for at kortlægge de forskellige varianters udbredelse.

"Tak", var det første, statsminister Mette Frederiksen sagde til Mads Albertsen, da hun torsdag eftermiddag besøgte det forskerhold, der er blandt verdens førende indenfor genomsekventering af covid-19-prøver. Mads Albertsen er leder af Albertsen Lab. Foto: Henrik Bo

Professor og leder af Albertsen Lab, Mads Albertsen, tog imod Mette Frederiksen - og viste rundt på laboratoriet. Her fik statsministeren lejlighed til at hilse på hele det forskerhold, der den seneste tid har arbejdet særdeles hårdt for at skaffe et grundlag at træffe beslutninger på.

Efter rundvisningen - og samtalerne med nogle af medarbejderne i Albertsen Lab - gav Mette Frederiksen udtryk for, at "vi står et godt sted" - og at hun er positiv.

Dog ikke så positiv, at hun umiddelbart peger på områder, hvor man kan fremskynde en genåbning af Danmark.

- Men jeg føler mig sikker på, at vi kan genåbne yderligere 6. maj. Samtidig er det vigtigt, at vi ikke sætter tingene over styr, så vi ikke får så travlt, at vi alligevel får en potentiel tredje bølge.

