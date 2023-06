Årelangt forhold: 33-årig misbrugte sin datter

NORDJYLLAND:En 33-årig mand fra Nordjylland blev mandag idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have voldtaget sin datter, der på gerningstidspunktet var otte år gammel. Voldtægten skete "ved andet seksuelt forhold end samleje". Han blev desuden dømt for blufærdighedskrænkelse.

Pigen fortalte sin mor om det skete, der fandt sted i en weekend i februar, da hun kom hjem til moderen igen, og under videoafhøringen af pigen fortalte hun efterfølgende, at noget lignende havde foregået i ganske lang op til den dag.

Derfor blev tiltalen mod den 33-årige udvidet fra det enkeltstående tilfælde til også at gælde "en flerårig periode" op til.

Anklager Mathias Petersen oplyser, at retten valgte at dømme efter begge punkter i anklageskriftet.

Den 33-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen, og Mathias Petersen oplyser, at anklagemyndigheden også vil se dommen igennem for at afgøre, om den skal ankes til skærpelse.