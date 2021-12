Årets bedste julegave er ikke en, vi har ønsket os

Julegavehittet 2021 modtager jeg søndag klokken 13.50. Det er ikke en klassisk gave, for det er ikke en, jeg har ønsket mig, den er ubehagelig at modtage og kan endda give nogle dage i sengen efterfølgende. Og så er den noget utraditionelt pakket ind i en kanyle.

Det er selvfølgelig det tredje coronavaccinestik, den såkaldte boostervaccine, det handler om. Og når den på trods af alle sine ulemper står øverst på tusinder af nordjyders ønskeliste i årets sidste dage, hænger det sammen med alternativet.

Med over 10.000 daglige smittede bakker et flertal i Folketinget, og ifølge en spørgeundersøgelse, Nordjyske har foretaget, i øvrigt også langt størstedelen af nordjyderne, naturligvis op om øgede restriktioner, foreløbigt for de kommende fire uger. Med et antal af corona-indlagte på de danske intensivafdelinger, der stille og roligt kryber opad, er restriktioner en nødvendighed. Nogle steder giver det endda sig selv, da netop restaurations- og servicefagene har så mange smittede, at det kan være svært at holde åbent - man kan ikke så godt skænke fadøl op til bargæsterne over teams fra hjemmearbejdspladsen.

Forhåbentlig kan de udmeldte restriktioner fra fredagens pressemøde få antallet af indlagte i ro. Men så snart samfundet igen bliver åbent og vi bevæger os tæt på hinanden, vil smitten jo igen stige og med den antallet af indlagte og døde.

Det er her, boosterstikket kommer ind i billedet. Ikke som et julemirakel, for desværre ser det ikke ud til, at vidundermidlet mod coronavirus i sine mange forklædninger findes. Men som en dæmper, både på vores evne til at blive smittet og på alvorlige og langvarige sygdomsforløb.

Vi ville hellere have haft en anden gave. Allerhelst en trylledrik, der fik corona til at forsvinde. Men den kan ikke klikkes hjem i gavekurven i år. Så vi bider tænderne sammen og tager imod et stik, der ikke kan redde julen, men som - måske - kan betyde, at vi fra 17. januar og frem kan få et restriktionsfrit nyt år.