Årets dummeste spørgsmål: Tager DF nu sølvpapirshatten på?

Konkurrencen er hård, for der bliver stillet mange mere eller mindre dumme spørgsmål i løbet af et folketingsår. Men på falderebet lykkedes det for Liselott Blixt - sundhedsordfører for Dansk Folkeparti - at stille det spørgsmål, der i suveræn stil var årets dummeste.

For ordføreren for det hensygnede parti har nemlig læst en for hende tankevækkende folder. Folderen er skrevet af et foretagende ved navn aktivinfo.dk, og at det foretagende er ukendt for de fleste er heldigt. For aktivinfo.dk er tilhørende på den absolut mest konspiratoriske yderfløj og har heldigvis ikke haft det store held med at overbevise ret mange om deres bizarre påstande.

Men mindst en er dog blevet vækket af en af konspirationsteoretikernes udgydelser. Liselott Blixt har læst folderen, og fundet indholdet så opsigtsvækkende, at sundhedsminister Magnus Heunicke samt diverse embedsmænd m/k nu skal bruge tid at besvare absolut nonsens.

- Vil ministeren - spørger Liselott Blixt - kommentere på folderen og svare på, hvor mange gange vi skal vaccineres imod Covid-19? Og i hvor lang tid ud i fremtiden? Hvis I ikke kan fortælle os, hvornår behandlingen slutter, og hvor mange doser vi skal have, så er det både absurd og uetisk at anbefale (og presse) folk til at starte med at lade sig stikke?

Ovenstående er direkte citeret og er alene dumt nok. Kunne Heunicke svare på det, ville han vide mere end samtlige eksperter, og det gør den danske sundhedsminister selvfølgelig ikke. Ingen ved, hvor ofte det bliver nødvendigt at blive vaccineret mod covid-19, men de fleste ved, at det bliver nødvendigt.

Men folketingsmedlemmets spørgsmål bliver kun dummere endnu. Liselott Blixt folder sig ud som har hun set evangeliet på YouTube, og hun beder seriøst ministeren svare på det her: Støtter I den store nulstilling af verden som World Economic Forum, WEF, ønsker sig? The Great Reset er IKKE en teori. Alle, der kan søge på Google, kan finde taler og artikler, hvor WEF taler for, at denne agenda er nødt til at blive indført NU.

Blandt yderligtgående konspirationsteoretikere er ovenstående en yndet teori, at WEF skulle have planlagt intet mindre end en verdensovertagelse. Kort sagt handler det om, at en gevaldig elite skulle have lagt en plan, der tilgodeser de få og undertrykker de mange.

Teorien er helt uden sammenhæng med virkeligheden, og med mindre en eller anden beder forskningsministeren afvise, at månen er lavet af grøn ost, så kan der strengt taget ikke stilles dummere spørgsmål.

At Liselott Blixt egentlig skulle tro på den omtalte folder forekommer ikke sandsynligt. Hun er ikke nogen ueffen politiker og har markeret sig særdeles fornuftigt, når det har handlet om bedre forhold for ældre og handicappede.

At dømmekraften så åbenlyst svigter her, kan kun skyldes en ting, og det er partiets jagt på stemmer. For det er sørgeligt nok et fakta, at der findes et mindretal i den danske befolkning, der sætter YouTube-videoer over videnskab, og det kan kun være dem, Liselott Blixt går efter.

En vis succes har hun da også allerede opnået på Facebook, men om roser og likes fra den kant gør nogen gavn for partiet er tvivlsomt.

Dansk Folkeparti kæmper for dets eksistens, og derfor tages alle midler øjensynligt i brug. Men vil partiet på noget niveau tages seriøst, så bør de afstå fra at stille spørgsmål på baggrund af hjemmelavede tryksager fra den ekstreme yderfløj.

Hvis det er den vej Dansk Folkeparti vælger, så ender partiet i bedste fald som en gentagelse af Fremskridtspartiet og Mogens Glistrups sidste politiske dage i det gakkede Trivselsparti.