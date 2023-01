Politiet: - Tyverierne er organiseret

NORDJYLLAND:Kostbart GPS-udstyr på landbrugsmaskiner er eftertragtet blandt tyve.

Så meget, at et forsikringsselskab sidste år konstaterede en fordobling af antallet af kunder, der måtte have hjælp efter tyverierne.

Rekordmange tyverier

- Ekstraordinært mange danske landmænd har fået stjålet deres GPS-udstyr det seneste år, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

- Der har været rekordmange tyverier. Det er en reel udfordring for branchen, og vi kan se, at tyvene især går efter maskinstationer, hvor mange GPS-anlæg er samlet, tilføjer han.

Det avancerede GPS-udstyr i landbrugsmaskiner koster ofte 100.000 kroner eller mere. Arkivfoto

Det er avanceret og kostbart GPS-udstyr, der stjæles fra traktorer og andre landbrugsmaskiner. Ofte koster udstyret over 100.000 kroner pr. styk.

Ifølge Topdanmark har GPS-tyve især haft travlt hos landmænd og maskinstationer i blandt andet Nordjylland og Midt- og Vestjylland.

Tyvekoster til millioner

Nordjyllands Politi fik i 2022 ca. 26 anmeldelser om tyveri af GPS-enheder til traktorer og landbrugsmaskiner. Den samlede værdi er formentlig flere millioner kroner.

- Det er noget vi følger, siger politikommissær Ulf Munch Sørensen om GPS-tyverierne i Nordjylland.

- Meget organiseret

Nordjyllands Politi har tidligere pågrebet en gruppe østeuropæere, der havde stjålet en mængde af det kostbare udstyr. Tyvekosterne skulle efter planen fragtes til Østeuropa, formoder politikommissæren.

- Det var meget organiseret, vurderer han.

I 2016 blev tre litauiske mænd hver idømt otte måneders fængsel samt udvisning af landet i seks år for tyveri af GPS-udstyr til over en halv million kroner.

Stoppet på motorvej

Udstyret havde de stjålet fra en maskinstation i Himmerland, men der var GPS-tracker i udstyret, så politiet kunne spore tyvene, mens de kørte ad motorvej E45 mod syd. De blev standset ved Kolding.

Netop montering af GPS-sporingsudstyr i det dyre GPS-udstyr i landbruget anbefales af Topdanmark. Men der er også flere andre ting, man kan gøre for at stoppe tyverierne.