Advarer: Økologisk gødning kan indeholde gift og skade planter

DANMARK:Haveejer-organisationen Haveselskabet advarer mod brug af flydende økologisk gødning, efter flere medlemmer har oplevet, at deres tomatplanter pludselig krøllede og blev syge.

Haveselskabet bad haveejerne sende deres syge planter ind sammen med den gødning og jord de har anvendt.

- Analyserne viser voldsomt høje værdier af clopyralid (ukrudstmiddel) i alle de gødninger, vi har fået undersøgt. Selvom det kan vise sig at være nogle enkelte partier, der har været forurenet, er det uacceptabelt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at de stoffer havner i gødningsprodukter, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Haveselskabets tilknyttede eksperter vurderer, at tomatplanter kan skades allerede ved få mikrogram clopyralid. Haveselskabet har på baggrund af resultaterne taget kontakt til producenterne for sikre at problemerne med de flydende gødninger bliver løst.

Læs mere på haveselskabet.dk