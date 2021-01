Advarer om tæt tåge i Nordjylland

NORDJYLLAND:DMI har tirsdag eftermiddag udsendt et varsel om tæt tåge.

Varslet gælder for store dele af Vestjylland - herunder Thisted Kommune.

Varslet lyder, at DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100m.

Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Varslet er gul - kategori 1, der er varsel om voldsomt vejr.

Varslet gælder fra klokken 16 til 21.

For resten af landet - undtagen Bornholm - er der udsendt et risikovarsel, der lyder på, at der i løbet af aftenen og frem til midnat er risko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Risikovarsel, der i de fleste kommuner gælder frem til midnat, er lige under varslerne om voldsomt vejr.