Unge spillede ishockey på fjorden: Politiet advarer om, at isen stadig er alt for usikker

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politiet har tirsdag eftermiddag haft travlt med at holde specielt børn og unge væk fra søer, hvor der lige nu ligger is.

Isen er dog stadig for usikker til, at man kan bevæge sig ud på den, og det har betydet, at politiet er rykket ud for at kalde folk ind fra isen.

- Vi har været ude fire gange alene tirsdag eftermiddag, siger vagthavende ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Han fortæller, at politiet har været ved Østre Anlæg samt Kridtgraven i Aalborg samt ved en mindre sø ved Engsplanvej i udkanten af Aalborg, hvor der var melding om børn på skøjter.

Alle stederne var personerne dog væk fra isen, da politiet nåede frem.

- Vi har også været ved lystbådhavnen i Mariager, hvor nogle unge var i gang med at spille ishockey, da vores patrulje nåede frem. Vi fik heldigvis kaldt de unge tilbage på land, uden at der skete noget, siger Mads Hessellund.

Vagtchefen fortæller, at isen lagt de fleste steder endnu er for tynd og usikker til, at man må gå ud på den.

- Hvis isen bliver sikker nok at gå på, vil der blive sat skilte op med "Isen er sikker", indtil det sker, skal man gå ud fra, at isen er usikker og blive på land, siger Hessellund.