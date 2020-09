Anbefalinger gav ro i Gaden: Lørdag nat forløb fredeligt i Aalborgs natteliv

NORDJYLLAND:Efter at Nordjyllands Politi fredag aften måtte rydde Jomfru Ane Gade for mennesker, der stod og ventede på at komme ind på de fyldte værtshuse, så forløb lørdag aften mere roligt - og politiet kunne søndag formiddag ånde lettet op.

- Der har været ro i gaden - og generelt i nattelivet og værtshusmiljøet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck.

- Jeg tror mange har lyttet til anbefalingen om at komme i god tid og vise ansvarlighed ved ikke at gå derhen, hvor der var allerflest mennesker. Folk har været meget forstående. Og så har restauratørerne været meget samarbejdsvillige og været med til at påtage sig et ansvar for at undgå en situation som i fredags, siger han.

Vil ikke buldre frem med forbud

Politiet vil dog også være mere synlige og mere til stede i Jomfru Ane Gade og nattelivet i Aalborg i de kommende weekender.

- Jomfru Ane Gade er i forvejen en hotspot, og det er bedre at være på forkant med situationen end i fredags, hvor udviklingen overraskede os lidt, siger Henrik Beck

Han fortæller, at politiet i løbet af ugen skal have evalueret weekendens hændelser, og så skal man tage stilling til, om der skal gøres yderligere for at en situation med mange mennesker forsamlet i Jomfru Ane Gade ikke gentager sig.

- Nu havde vi en uheldig episode fredag og en god lørdag. Så umiddelbart er der ingen grund til at buldre frem med opholdsforbud eller andet, når folk med opmærksomhed og omtanke godt kan finde ud af det, siger han.

Fredag aften var der så mange mennesker forsamlet i Jomfru Ane Gade, at politiet valgte at rydde gaden. Foto: Bente Poder

Andre steder i landet har politiet lukket værtshuse og diskoteker.

- Vi har godt set i medierne, at der andre steder i landet også bliver gjort forskellige tiltag, men nu evaluere vi weekendens hændelser her i Aalborg og overvejer, om det er andet vi skal gøre, siger Henrik Beck.

Det var fredag omkring klokken 22, at Nordjyllands Politi valgte at rydde Jomfru Ane Gade, da man kunne konstatere, at mange opholdt sig i festgaden og ikke holdt afstand.