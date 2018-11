Advarsel: Risiko for glas i Carlsberg Pilsnere - er også solgt i Nordjylland

NORDJYLLAND: Hvis du skal have øl til julefrokosten i weekenden - eller senere i december - skal du lige være opmærksom på, hvilken øl du sætter for munden. For Fødevarestyrelsen advarer fredag forbrugere mod at drikke øl fra et bestemt parti Carlsberg Pilsner, der er solgt over hele Danmark.

Det drejer sig om Carlsberg Pilsner, som er produceret 15. oktober 2018. Øllene har en sidste anvendelsesdato, som står trykt på øllene - som som lyder 12. juli 2019.

Der er risiko for glaspartikler og rester af etikette-papir i øllene på grund af en produktionsfejl.

Fødevarestyrelsen oplyser, at glaspartiklerne kan forårsage skader på tænder, mundhule og svælg ved indtagelse. Derfor råder man forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

- Der er tale om meget øl, men vi har heldigvis i løbet af de sidste 24 timer fået det meste af det hjem, siger Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg, til Ekstra Bladet, som skriver, at det ikke er lykkes for Carlsberg at få de tilbagekaldte øl tilbage disse nordjyske butikker:

DagliBrugsen Astrup

Bilka Aalborg Kolonial