Advarsel til trafikanter: Tæt tåge

NORDJYLLAND:DMI har fredag morgen udsendt varsel om tæt tåge eller rimtåge, og med varslet følger en kraftig opfordring til morgenens og formiddagens trafikanter om at passe på og køre hjemmefra i god tid.

Sigtbarheden kan være nede på 100 meter - ja, faktisk på under 50 meter nogle steder.

- Det er forholdsvis udbredt, så der er god grund til at køre forsigtigt her i morgentimerne, lyder det fra vagthavende meteorolog Erik Hansen.

Varslet gælder stort set hele Nordjylland frem til klokken 11. Kun den nordligste del af Vendsyssel ser ud til at gå fri.

Ud over tåge kan der falde slud eller sne nogle steder i Nordjylland. Samtidigt ligger temperaturen på eller lige under frysepunktet, så der er risiko for sne- og isglatte veje. Saltbilerne har været ude at køre natten til fredag. Advarslen om sne- og isglatte veje gælder stort set hele Nordjylland men især i Thisted, Mariagerfjord, Hjørring og Brønderslev kommuner, oplyser Vejdirektoratet.