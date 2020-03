Ægteskabelig lykke online: Forældre så med på skærm fra Thy og Østrig

Gerhard Steinböck og Marie Ravnsmed Andersen mødtes til karneval i Aalborg for ni år siden. De skulle have været gift i Vor Frue Kirke i Aalborg dagen før dette års karneval, men de planer spændte coronakrisen ben for. I stedet blev de gift i deres svenske hjemby, og med begges forældre som trådløse vidner, kage, brudebuket, Dannebrog og indkøbte bobler fra Systembolaget blev det alligevel til et festligt bryllup. Foto: Lars Ulrich, Den Danske Kirke i Göteborg.