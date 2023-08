Ældre mand kørte i tre meter dyb grøft

VESTER HASSING: En ældre mandlig bilist kom tirsdag eftermiddag i karambolage med en traktor og dens påhæng i krydset mellem Aslundvej og Omfartsvejen i Vester Hassing.

Ifølge indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Anders Brosbøl ramte bilen højst sandsynligt et landbrugsberedskab bag traktoren og kørte af vejen og ned i en omkring tre meter dyb grøft i vejkanten.

Bilen trillede om på taget og blev mast og gjorde det umuligt for den ældre mand selv at komme ud af bilen.

Da politi og beredskab nåede frem til adressen, lå den ældre mand derfor stadig fasklemt i bilen, fortæller indsatslederen.

Beredskabet sørgede for at stabilisere bilen, så der ikke var risiko for, at den brød i brand, rykkede en dør op og trak manden ud af bilen.

Manden blev dernæst behandlet og sendt med ambulance videre til hospitalet.

Indsatslederen vurderer, at den ældre mand var stabil, da han blev hjulpet ud af sin bil, og ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi René Kortegaard, er der ikke tale om alvorlige skader.

Beredskabet fik afslutningsvist bilen vendt rundt igen og fjernede den fra grøften.

- Den er helt ødelagt, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl.

Traktoren tog umiddelbart ingen skade ved ulykken og kunne selv køre fra stedet igen.

Beredskabet har nu ryddet op og forladt ulykkesstedet, og trafikken kan fortsætte som normalt.