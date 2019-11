Ældre mand sad fast i sin seng - et beredskabshold måtte redde ham ud af kniben

AALBORG:En ældre mand på plejehjem i Aalborg fik sig en træls start på fredagen, før han overhovedet var kommet ud af sengen.

Manden fik fra morgenstunden sin fod i klemme mellem madras og sengehest i den hospitalsseng, han sov i.

Han var ikke i stand til at vikle sig selv fri, og personalet på plejehjemmet turde ikke at gøre noget i frygt for at forværre situationen.

Derfor tilkaldte de beredskabet og en ambulance, der kunne hjælpe den ældre beboer ud af sengen - og finde ud af, hvad der var galt med hans knæ, som lå i en helt unaturlig stilling.

Det fortæller indsatsleder Niels Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Det krævede både ambulancefolk og beredskab at få løftet sengehesten op for så at trække manden fri fra sin akavede stilling.

Herefter blev den uheldige beboer båret ud i ambulance og kørt på hospitalet for at tage røntgenbilleder af knæet.

Aktionen tog ifølge Niels Eltzholtz knap 8 minutter, og manden forblev ved godt mod hele vejen igennem.