Affald brød i brand

HJØRRING:Onsdag aften udbrød der brand i en affaldssilo på et forbrændingsanlæg på Mandøvej i Hjørring.

Det var affald, som var blevet læsset af en lastbil, som brød i brand inde i siloen. Det oplyser indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

- Forbrændingens egne medarbejdere er gået i gang med at slukke det med nogle vandkanoner, som de selv har, siger han.

Efterfølgende blev Nordjyllands Beredskab kaldt ud for at assistere med slukningen.

På stedet var man i stand til med en kran at få det flyttet det brændende materiale over i en ovn, hvor det kunne brænde ud.

Bo Isaksen fortæller sent onsdag aften, at der er nu er styr på situationen, og at der ikke er yderligere røgudvikling i siloen.

- Vi står lige og afventer. Det skal lige have lov til at stå og hvile i et stykke tid. Så kan vi vurdere, om der er yderligere dernede, siger indsatslederen.