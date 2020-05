Affaldssortering skal få os til at føle os som bedre mennesker

NORDJYLLAND:Det kan være et grumt syn at se ned i containeren for rest efter sortering.

For der findes stadig mennesker, som ikke tager sortering alvorligt. De propper bare posen eller kassen med alt muligt - selv metal og diverse madrester - og kyler sækken ned, og skynder sig så afsted hjem i håbet om, at deres ugerning ikke er blevet bemærket.

Muligvis har de ikke engang dårlig samvittighed over at have brudt reglementet.

Men det komme de til at få. For vi - som land - skal nemlig derhen, hvor det at smide usorteret affald ud bliver set på som en mindst en moralsk forbrydelse, og det kan ikke udelukkes, at det også en dag bliver en lovovertrædelse. I dag er det dog kun en overtrædelse af det affaldsregulativ, som alle kommuner skal lave ifølge affaldsbekendtgørelsen.

For hvis regeringens plan om at få os til at blive endnu bedre til at sortere affald, er der især en ting, der kan gøre en forskel. Vi skal simpelthen føle os som bedre mennesker, der gør en forskel for verden, mens vi sorterer affaldet. I den perfekte verden opnår det affaldssorterende menneske en følelse af warm glow - i forskersprog betyder det en varm og behagelig følelse, som man kan få indeni, når man gør noget, som man oplever er i overensstemmelse med sociale værdier og normer.

- Hvis man identificerer sig med sociale cirkler, hvor bæredygtighed er en stærk værdi og norm, og man forbinder affaldssortering med bæredygtighed, kan det give ikke blot en behagelig følelse, men tilmed en god selvfølelse, når man sorterer sit affald. Man belønnes altså på sin vis emotionelt, når man udfører den yderst mondæne praksis, som affaldssortering er, og det kan virke motiverende, skriver Lina Katan, der er i gang med at lave en phd-afhandling om, hvordan danskerne bliver endnu bedre til sorteringen.

Det er også nødvendigt, for det er en ambitiøs plan, regeringen har lagt frem. Fremover skal husholdningsaffaldet sorteres i 10 bunker, inden det kan bortskaffes.

- Det ved jeg godt, er en stor opgave at bede om. Til gengæld skal vi så sikre, at det rent faktisk nytter noget at sortere det. At det er med til at gøre en grøn forskel. For så tror jeg, at rigtig mange danskere gerne vil være med, siger miljøminister Lea Wermelin (S) til Ritzau.

Hvornår det kan gå i gang er uvist, men de fine piktogrammer er i hvert fald lavet.

En skraldespand til det hele

I en ikke så fjern fortid var der en skraldespand til det hele. På lossepladsen var der samme enkelhed. Nærmest alt kunne afleveres samme sted, men for godt tyve år siden begyndte ændringen. Lossepladser var allerede blevet til forbrændingsanstalter, men nu blev de til genbrugsstationer, hvor der kom et stadig stigende antal containere til hver sin slags affald.

I Danmark er det efterhånden sin sag at komme af med affaldet. Den tidsmæssige udfordring for det moderne menneske om føje år bliver muligvis så stor, at man skal afsætte tid i kalenderen til projektet.

Hvis regeringens plan skal nå i mål, skal der investeres i en betydelig mængde nye affaldsspande. Hvis man vil helt frem i sorterings-skoene, så har Ikea ikke så overraskende allerede en løsning for den virkeligt miljø-beviste - nemlig affaldssorteringsløsningen HÅLLBAR, der kan indbygges under køkkenbordet. Modellen sikrer ifølge den svenske møbelgigant, der sejler tonsvis af grej verden rundt hver dag, en hurtig adgang og et godt overblik over din affaldssortering

I den dyreste udgave er der seks forskellige affalds-stationer, men den fås dog også i en knap så avanceret udgave med plads til tre slags affald. Den model vil dog næppe imponere Greta Thunberg.

Mere alvorlig er udfordringen udenfor. Selv de kommuner, der som Hjørring, hvor der allerede nu er fire affaldsrum i husstandenes affaldsstationer, kommer muligvis til at skrotte de gamle og købe nye.

Der bliver brug for millioner af nye skraldespande - forhåbentlig kan de laves af genbrugsplast. Det bliver dog ikke i Danmark, for her er der ikke nogen steder, der kan gendanne al det plastic, der er indsamlet til genanvendelse. Det skal en tur omkring Tyskland eller Polen, der har maskiner til den slags. Med mindre altså det sorterede affaldsplastic ender - som det ind i mellem sker - på en aldeles usorteret losseplads i et eller andet fattigt land.

Når lossepladsens faste skare af skadedyr og fattige mennesker har fjernet alt af selv mindste værdi, bliver det brændt af under åben himmel, og set fra jordklodens perspektiv er det ikke godt. Formålet med al affaldssortering er nemlig at nedbringe den mængde affald, der ender med at bliver brændt.