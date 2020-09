Afgørelse om solcelleanlæg ved Aars: Politikerne skal være knivskarpe

En af tidens tilbagevendende konflikter udspiller sig for øjeblikket uden for Aars.

På den ene side står landmand Henrik Dalgaard, medejer af bedriften I/S Fuglsang, med et ønske om at opsætte solceller på 116 hektar på sin jord og dermed bidrage til den grønne omstilling. På den anden side står en gruppe naboer, som er utilfredse med, at deres idylliske liv midt i naturen vil blive ødelagt og deres ejendomme falde i værdi, hvis planerne om et anlæg til produktion af vedvarende energi realiseres.

Den slags sager er komplicerede og svære at fælde en entydig dom i.

Det er fuldt forståeligt og legalt, at en landmand afsøger muligheder for at udnytte sin jord bedst muligt. Kritikerne har det svært med, at Henrik Dalgaard er medlem af Vesthimmerlands Kommunes teknik- og miljøudvalg, som netop skal træffe afgørelse i den konkrete sag. Men det er der ikke noget juridisk problem i, så længe Henrik Dalgaard ikke er med i sagsbehandlingen. Samtidig rejses der kritik af, at European Energy (selskabet, der sammen med I/S Fuglsang står for projektet) har tilbudt lodsejere penge på forhånd for ikke at gøre indsigelse. Det er heller ikke ulovligt, selv om det nok ikke er befordrende for godt naboskab, hvis nogen ”ofrer” andres udsigt for egen vindings skyld.

På den anden side er naboernes frustration også på sin plads. Den natur, de har været vant til og købt hus efter, ændrer sig betydeligt. Danmarks Naturfredningsforening bakker op om naboernes bekymring for naturen i området, som netop er udpeget som særligt værdifuldt i den konkrete kommuneplan.

Der er altså både ”for” og ”imod” - og der kan argumenteres med både lov og moral, uden at der kan afsiges en entydig dom baseret på objektivt grundlag.

Derfor peger pilen på Vesthimmerlands Kommune - og det gælder både embedsværk og politikere. Embedsfolkene skal være knivskarpe på juraen og biologien i forhold til natur- og miljøbeskyttelse. På den baggrund - og med viden om slagsmålet mellem naboer og projektmagere - skal politikerne turde og magte at træffe en kvalificeret afgørelse, der gavner mest og skader mindst. Det er den svære opgave, de er valgt til. Og ikke mindst, når der tilsyneladende er penge involveret som betaling for at få nogle borgere til at holde mund med mulige indsigelser, og når anlægget kan forstyrre den nærliggende Sønderup Ådal, som kommunen selv vurderer som sårbar, skal forsigtighed og grundighed være et parameter for sagsbehandlingen. For inddraget natur har sin pris her og nu og langt ud i fremtiden - men omvendt har den grønne omstilling også nogle ofre, da vindmøller og solceller ikke altid kan ligge ”et andet sted”.