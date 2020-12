Aflyste de fleste julefrokoster: Politiet fanger alligevel flere spritbilister

NORDJYLLAND:De fleste kan tælle antallet af julefrokoster, de har været til i 2020 på én hånd, og nogen har sikkert været til slet ingen i år, hvor coronavirusset har sat en stopper for de sædvanlige festligheder med juleøl og snaps.

Derfor havde politiet også en forventning om, at antallet af spritbilister ville falde, når nu festlighederne gjorde, men stik mod forventning er antallet steget.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I perioden 26. november til 26. december har politiet i hele landet rejst 432 sigtelser for spirituskørsel. Det er 19 mere end i samme periode sidste år.

Samtidig har de rejst 784 sigtelser for narkokørsel. Det er hele 273 flere end i 2019.

- Selvom mange julefrokoster har været aflyst, og nattelivet har været ramt af restriktioner, har vi alligevel sigtet rigtig mange mennesker for spiritus- og narkokørsel. Det er bekymrende, meget overraskende og ret skuffende, udtaler Christian Berthelsen, Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

I Nordjylland er der rejst 41 sigtelser for spirituskørsel og der er i perioden sket 16 uheld, hvor spiritus har været en medvirkede årsag til ulykken.

Det placerer Nordjylland på en ikke flatterende 3. plads, når det kommer til antallet af rejste sigtelser, kun overgået af Midt- og Vestjylland (72) og Midt- og Vestsjælland (54).

Når man sammenligner antallet af sigtelser for narkokørsel placerer Nordjylland sig i midterfeltet blandt de tolv politikredse med 61 sigtelser og to uheld.

Antallet af sigtede narkobilister er generelt stigende, hvilket tallene for juletrafikkontrollen i år bekræfter.

Risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld er 1-3 gange større, hvis man er påvirket af hash, og risikoen stiger yderligere 2-10 gange, hvis man er påvirket af kokain. Vælger man kombinationen af stoffer og alkohol, så bliver risikoen 20-200 gange større end hvis man ikke var påvirket.